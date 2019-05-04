Орск, Оренбургская область, , 09:24 — REGNUM

В Орске Оренбургской области вечером 3 апреля произошёл крупный пожар на окраине города. Есть пострадавшие. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, госпитализированы два человека. Один мужчина с термическими ожогами доставлен в реанимационное отделение горбольницы № 2, ещё один орчанин получил отравление продуктами горения, находится на амбулаторном лечении.

Кнопка пожарной тревоги Цитата из х∕ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США

В результате пожара частично повреждено четыре жилых — дома, полностью сгорело восемь жилых домов и один нежилой. По оперативной информации, площадь возгорания составила 12 800 квадратных метров (12 000 кв м — сухая трава, камыш и 800 кв м — жилые строения).

Предварительной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем при проведении огневых работ.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, погорельцы отказались от приюта в пункте временного размещения, развёрнутого на базе местной школы. Пострадавшие в результате пожара горожане нашли пристанище у родственников.