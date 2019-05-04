Подозреваемый в убийстве 13 человек в Мексике оказался нефтяником

Мехико, , 08:29 — REGNUM Задержан подозреваемый в убийстве 13 человек в в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус). Об этом 3 мая сообщил портал Excelsior.

Мужчину задержали на выходе из промышленного комплекса «Пахаритос», принадлежащего нефтяной компании Pemex. По предварительным данным, задержанный является действующим сотрудником нефтяной компании Pemex.

При этом, согласно поступившей информации, полиция подозревает, что в свободное от работы время задержанный, которого в криминальных кругах знают под прозвищем Плешивый, занимался торговлей наркотиками. На этой почве у подозреваемого возникли разногласия с организатором праздника, на котором были убиты 13 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом убийстве в Минатитлане. В апреле группа вооружённых людей пришла на семейный праздник, они встретились с хозяином заведения, а после этого открыли огонь по присутствовавшим на вечеринке.

Были убиты семь мужчин, пять женщин и один младенец. Ещё четыре человека получили ранения. Злоумышленникам удалось скрыться.

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