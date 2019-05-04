В США пассажирский Boeing 737 скатился в реку

Вашингтон, , 07:28 — REGNUM В американском штате Флорида, недалеко от города Джексонвилл пассажирский самолет Boeing 737 чартерной авиакомпании Maimi Air International после приземления оказался в реке. Об этом накануне, 3 мая, сообщил мэр Джексонвилл Ленни Керри на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«У нас самолет в реке. Меня проинформировали пожарные и спасатели. Они на месте происшествия», — написал мэр и приложил фотографию, на которой видно, что пассажирский самолет действительно находится в реке.

По данным Reuters, самолет летел с американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и скатился в реку. В том месте, куда скатился самолет, глубина относительно небольшая и воздушное судно лишь частично погружено в воду.

На борту самолета находились 136 человек. Никто из них не пострадал.

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