Суббота, 4 Мая 2019 года
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В Москве двух человек спасли из пожара в историческом здании «Известий»

Происшествия

Площадь возгорания составила 50 кв. метров

Москва, 4 мая 2019, 03:23 — REGNUM  Пожар произошел в историческом здании «Известий» в центре Москвы, в ходе тушения пожарные спасли двух человек. Об этом сообщает 4 мая пресс-центр столичного главка МЧС России.

Сообщение о задымлении в многоэтажном здании на улице Тверской поступило в экстренные службы 3 мая в 23:25. Прибывшие на место пожарные установили, что горение происходит на третьем этаже здания. Огонь охватил площадь в 50 кв. метров.

Пожар локализовали в 23:52, а в 00:05 — ликвидировали. Сведений о пострадавших нет.

«В ходе тушения были спасены два человека, которых передали наряду скорой медицинской помощи», — уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля на северо-западе Москвы произошел пожар на 42-м этаже строящегося дома. На ликвидацию возгорания потребовалось около двух часов, пострадавших не было.

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Пожары в многоэтажных зданиях
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