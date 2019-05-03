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При обстреле из сектора Газа пострадали двое израильских военных

Происшествия

«Самолет поразил военный пост движения ХАМАС»

Иерусалим, 3 мая 2019, 23:43 — REGNUM  Двое военных вооруженных сил Израиля получили ранения в результате обстрела из сектора Газа. Об этом сообщила в пятницу, 3 мая, пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Двое израильских военных получили ранения… — говорится в сообщении. — В ответ на эту атаку наш самолет поразил военный пост движения ХАМАС в секторе Газа».

2 мая пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с территории сектора Газа в сторону Израиля были запущены ракеты.

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