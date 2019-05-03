СКР намерен заняться делом о ДТП в Калужской области, где пострадали дети

Калуга, , 16:26 — REGNUM В Калужской области следователи Следственного комитета России (СКР) ходатайствуют перед прокурором о передаче им уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием четырех автомобилей на трассе М3 «Украина» в Боровском районе, в котором погиб ребенок. Об этом сообщили 3 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, 2 мая 2019 года около 12 часов 20 минут автомобиль Toyota Land Cruiser, «под управлением 67-летнего водителя двигался из Москвы в сторону Калуги, столкнулся с автомобилями Daewoo Nexia и Chevrolet Lacetti, которые двигались в попутном направлении. От удара Chevrolet Lacetti оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla. В последнем находилось шестеро человек, две женщины и четверо детей в возрасте от года до 12 лет. Все они, а также водитель Chevrolet Lacetti получили травмы различной степени тяжести. В результате аварии пятилетний мальчик скончался.

Следователи СКР намерены принять исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, сбора доказательственной базы по делу и обеспечения процессуальных прав потерпевших.

Между тем, в пресс-службе УМВД России по Калужской области сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что следователи вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого мужчины 1951 года рождения — водителя автомобиля Toyota Land Cruiser по п «б» ч.4 ст.264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Согласно предъявленной статьи обвиняемому грозит лишение свободы на срок от двух до семи лет. Ведется следствие. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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