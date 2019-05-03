В Сахалинской области сгорели шесть жилых домов

Южно-Сахалинск, 3 мая 2019, 16:11 — REGNUM В Томаринском районе Сахалинской области в одном из сел сгорели шесть жилых домов. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
ЧП произошло сегодня, 3 мая, на ул. Лермонтова в с. Красногорск. По последним данным, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.
Отмечается, что пожарные, прибывшие на место происшествия, ликвидировали открытое горение шести жилых домов. Из-за ЧП без жилья остались около 30 человек.
«В настоящее время продолжается проливка места пожара и разбор конструкции, — говорится в сообщении. — На месте работает оперативная группа».
Причины пожара пока неизвестны.
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