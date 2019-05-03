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Дикие слоны напали на людей в Китае, погибли три человека

Происшествия

Ещё один человек получил травмы

Пекин, 3 мая 2019, 15:04 — REGNUM  Три человека погибли в результате нападения диких слонов в китайской провинции Юньнань. Об этом 3 мая сообщило информационное агентство China News.

Инцидент произошёл в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе. В результате нападения слонов три человека погибли, один получил травмы.

Это уже четвёртый случай нападения диких слонов на людей за последнюю неделю в этом регионе. Эксперты объясняют агрессивность животных нехваткой питания из-за засухи. Слоны вынуждены покидать привычные места обитания возле водоёмов и отправляться на поиски пищи в отдалённые регионы. Однако после им опять приходится искать водоёмы после приёма пищи. Подобные трудности нервируют животных.

Местные власти призвали жителей повысить бдительность и, по возможности, избегать мест обитания и миграции слонов. Азиатские слоны находятся в Китае под защитой государства, их убийство строго запрещено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух фермеров на юго-западе Китая, которых затоптало стадо диких слонов.

Стоит отметить, что в 2018 году инциденты с нападением диких слонов на людей прекратились после организации властями Китая специальных мест для кормления животных.

Читайте ранее в этом сюжете: Группа диких азиатских слонов затоптала двоих фермеров на юго-западе Китая

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Нападения животных
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