Китаянка утонула в Неве во время фотосессии в Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Туристка из Китая упала в Неву в центре Петербурга во время фотосессии. Ей на помощь бросился соотечественник, но не смог спасти женщину. Водолазы ищут тело утонувшей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, трагедия случилась 3 мая около 10:30 мск.

По предварительным данным, гражданка КНР подскользнулась и оказалась в реке. Находившийся рядом с ней другой турист из Китая бросился в воду, однако было уже поздно — женщина утонула.

Смелый мужчина спасен и госпитализирован, поиски тела женщины продолжаются.

«На месте проводятся водолазные работы и обследование акватории силами четырех катеров Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и петербургского гарнизона МЧС России, а также одним катером ОМОН. О случившемся инциденте сообщено в консульство КНР», — отметили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Напомним, что водоёмы Петербурга смертельно опасны при падении в них людей в любое время года из-за низкой температуры воды, а Нева особенно — из-за сильного течения и большой глубины. Тела утонувших зачастую вообще не находят.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта двое учеников 4-го класса вышли на лед Невы на проспекте Обуховской обороны. Один из мальчиков провалился в воду и утонул, второго доставили на берег спасатели. Тело погибшего не было найдено.

Читайте также: В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб

27 апреля в Финском заливе в районе Канонерского острова компания из девяти человек находилась на катере. Во время прогулки начался шторм, двигатель заглох и судно стало заполнятся водой. На катере было только восемь спасательных жилетов, одному из пассажиров жилета не хватило. Он пропал без вести, его тело до сих пор не найдено. Позднее одна из спасенных пассажирок, молодая женщина, скончалась в медицинском учреждении от переохлаждения. Органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело. Судоводитель арестован и помещен СИЗО.

Читайте также: Причиной затопления катера под Петербургом мог стать неправильный маневр