Париж, , 14:32 — REGNUM Ювелирный завод в департаменте Ду на востоке Франции был ограблен группой неизвестных злоумышленников. Об этом 3 мая сообщает телеканал BFM.

Ограбление произошло в коммуне Шатийон-ле-Дюк около 05:45 по метсному времени 3 мая. Семеро мужчин, вооружённым автоматическим огнестрельным оружием и дробовиками проникли на территорию ювелирного завода.

Угрожая шестерым сотрудникам компании, преступники похитили около 20 килограмм золота и несколько килограмм платины, после чего им удалось скрыться.

Отмечается, что никто из сотрудников компании не пострадал. В настоящее время полиция ведёт активные поиски злоумышленников. Начато расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об ограблении букмекерской конторы в Дагестане. Злоумышленник похитил из кассы конторы 70 тысяч рублей, ранив при этом из ружья кассира и охранника.

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