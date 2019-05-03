Возбуждено уголовное дело в связи с пропажей ребёнка из приюта в Торжке

Тверь, , 14:09 — REGNUM Уголовное дело по факту пропажи в городе Торжке 11-летнего ребенка из областного центра для детей, оставшихся без попечения родителей возбудило следственное управление следственного комитета РФ по Тверской области. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Предварительно установлено, что ребёнок самостоятельно покинул приют, где он проиживал, 1 мая. При нём отсутствовали какие-либо документы, удостоверяющие личность и деньги. Предполагается, что причиной ухода мальчика из приюта могли стать противоправные действия посторонних лиц.

В регионе в день пропажи мальчика были начаты масштабные поиски с привлечением сил полиции, МЧС и волонтёров. Были обследованы все возможные места, где мог находиться мальчик. Поисковики осмотрели улицы по пути возможного следования ребёнка, проверили чердаки и подвалы. Но до сих о судьбе ребёнка ничего не известно.

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области в связи с исчезновением ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Всех, кто знает что-либо о местонахождении мальчика просят сообщить об этом по телефону 8−980−623−56−59.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пропаже в Тверской области мальчика семи лет. Ребёнок ушёл 28 апреля из дома бабушки и не вернулся. 29 апреля пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила, что ребёнок был найден живым и здоровым.

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