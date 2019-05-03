В Саратове задержали подозреваемого в осквернении памятника танкистам

Саратов, , 14:08 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении памятника танкистам был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Саратове. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Накануне в отдел полиции в городе Саратове обратился гражданин, рассказавший о том, что неизвестные изрисовали памятник танкистам «Танк Т-34/85 Мать — Родина» красной краской. У памятника была оставлена записка с просьбой о перекраске танка в «достойный цвет».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении акта вандализма сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина 1994 года рождения. Задержанный признал свою вину полностью и мотивировал свои действия тем, что танк, по его мнению, должен быть другого цвета.

По данному факту проводится проверка. По результатам проверки будет принято предусмтренное законом процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в посёлке Верховье Орловской области подростка, подозреваемого в повреждении постамента Вечного огня на братской могиле советских воинов.

Читайте ранее в этом сюжете: Подросток повредил Вечный огонь на братской могиле в Орловской области