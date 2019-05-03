Гражданина РФ задержали в Белоруссии по подозрению в контрабанде наркотиков

Минск, , 13:31 — REGNUM Гражданин России был задержан при попытке ввоза из Литвы на территорию Белоруссии более 300 килограмм гашиша. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

По предварительной информации, гражданин РФ 46-ти лет был задержан при попытке пересечь границу Белоруссии на микроавтобусе. При досмотре транспортного средства в полу микроавтобуса сотрудники пограничной службы обнаружили двойное дно, где были спрятаны 311 килограммов вещества растительного происхождения.

В результате проведённой экспертизы было установлено, что вещество, которое пытался ввезти в Белоруссию гражданин РФ, является опасным наркотическим средством гашишем.

Водитель микроавтобуса был задержан. Его поместили в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы для дальнейшего разбирательства. По факту обнаружения наркотика было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов.

По данной статье Уголовным кодексом Белоруссии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии 25 килограмм метамфетамина в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Были задержаны двое подозреваемых по данному делу.

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