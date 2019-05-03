Петрозаводск, Карелия, 3 мая 2019, 13:28 — REGNUM
Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля в Карелии. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба МЧС РФ.
ДТП произошло на железнодорожном переезде в Лахденпохском районе. Пассажирский поезд «Ласточка», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Суоярви столкнулся с грузовым автомобилем «Урал».
В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в грузовике. Никто из пассажиров поезда не пострадал. Движение поездов на данном участке приостановлено.
Все пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу города Сортавала. Пассажирский поезд «Ласточка» ожидает манёврового поезда, который прибудет, чтобы доставить его в Сортавалу.
Ранее ИА REGNUMсообщало о столкновении маневрового тепловоза с ехавшей на вызов пожарной машиной на железнодорожном переезде в Калужской области. Три человека в результате ДТП получили небольшие травмы.