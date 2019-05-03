Бурятия и Забайкалье поспорили из-за дыма над Читой

Улан-Удэ, , 12:52 — REGNUM Причиной возникновения дыма над Читой, является сильный штормовой ветер, который принес его из Бурятии. Об этом сообщили ИА REGNUM в краевом министерстве природных ресурсов, добавив, что в соседнем регионе действует лесной пожар.

Однако в агентстве лесного хозяйства Бурятии на это ответили, что по данным космического мониторинга дымом от лесных пожаров, действующих в республике, не могло затянуть Забайкалье.

«В Забайкальском крае на границе с Бурятией действует несколько лесных пожаров, которые, вероятно, могли дать подобный выброс дыма», — сообщили в агентстве.

В лесхозе также упомянули, что лесной пожар, перешедший из Забайкальского края на территорию Бурятии, локализован на площади около 500 гектаров.

«Огонь перешёл фронтом на площади около гектара и распространился в считанные часы в результате действовавшего порывистого ветра. Лесникам и местным жителям удалось отстоять поселок Кижа до прихода пожарных», — отмечается в сообщении РАЛХ.

На защиту поселка были привлечены 90 человек и 19 единиц техники, в том числе пожарный поезд и вертолёт «Ми-8», доставивший оперативную группу. Огнём был уничтожен забор жителей, пострадало также кладбище.

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