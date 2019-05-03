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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле Соломоновых островов

Происшествия

Информации о разрушениях и угрозе цунами не поступало

Хониара, 3 мая 2019, 12:34 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юго-западе Тихого океана в районе архипелага Соломоновы острова. Об этом 3 мая сообщила Геоогическая служба США.

Подземные толчки были зарегистрированы в 07:25 по всемирному координированному времени (10:25 мск). Эпицентр подземной стихии находился в 145 км к северо-востоку от города Буала (население 2700 человек) в округе Изабель государства Соломоновы острова.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Информации об угрозе цунами не поступало.

О разрушениях и жертвах также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,9, которое произошло в Греции, в шести километрах к юго-западу от города Итея.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Греции

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Землетрясения
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