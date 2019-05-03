ДНР: по территории Донбасса боевики Украины выпустили 160 боеприпасов

Донецк, , 12:09 — REGNUM Девять раз за прошедшие сутки нарушили режим перемирия украинские боевики. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Подобстрел со стороны украинских войск попали населённые пункты Минеральное, Докучаевск, а также посёлок шахты Трудовская и Вольво-центр в Донецке.

При обстрелах украинскими боевиками применялись миномёты калибром 120 мм, вооружение БМП/БТР, гранатомёты и стрелковое оружие.

Миномётному обстрелу подвергся район Донецкой фильтровальной станции, также 26 мин было выпущено со стороны Николаевки в направлении Докучаевска. В результате миномётных обстрелов были повреждены трансформатор и газовая труба. Без электроснабжения остались около 500 человек, без газоснабжения — 300 человек.

Кроме того, при обстрелах боевиками Украины были повреждены шесть жилых домов в посёлке Докучаевск на улице имени Леси Украинки и разрушен гараж на улице Котовского.

Информация уточняется. На место происшествия для фиксации последствий обстрелов выехала оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК.

Погибших и пострадавших среди мирного населения ДНР нет. Всего по территории ДНР за сутки военнослужащими Украины было выпущено 160 единиц боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потерях Вооружённых сил Украины на территории Донбасса за год. Общее число убитых и раненых в ходе так называемой операции объединённых сил превысило тысячу человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти ДНР назвали потери Киева в Донбассе за год