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ЛНР: украинские войска шесть раз за сутки нарушили режим перемирия

Происшествия

Погибших и пострадавших нет

ЛНР: украинские войска шесть раз за сутки нарушили режим перемирия
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Солдат ВСУ

Луганск, 3 мая 2019, 09:57 — REGNUM  Шесть раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские боевики. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

Под обстрел украинских войск попали населённые пункты Калиново, Золотое-5, Фрунзе, Желобок.

При обстрелах в нарушение всех соглашений о прекращении огня войска Украины применяли миномёты калибром 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

Пострадавших и погибших среди гражданского населения ЛНР и военнослужащих нет. Разрушений и повреждений жилых строений и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти нарушениях режима прекращения огня украинскими военнослужащими.

Следует отметить, что украинские войска на регулярной основе обстреливают территории ЛНР и ДНР, преступно игнорируя все договорённости о перемирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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