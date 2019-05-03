ЛНР: украинские войска шесть раз за сутки нарушили режим перемирия

Луганск, 3 мая 2019, 09:57 — REGNUM Шесть раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские боевики. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.
Под обстрел украинских войск попали населённые пункты Калиново, Золотое-5, Фрунзе, Желобок.
При обстрелах в нарушение всех соглашений о прекращении огня войска Украины применяли миномёты калибром 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.
Пострадавших и погибших среди гражданского населения ЛНР и военнослужащих нет. Разрушений и повреждений жилых строений и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти нарушениях режима прекращения огня украинскими военнослужащими.
Следует отметить, что украинские войска на регулярной основе обстреливают территории ЛНР и ДНР, преступно игнорируя все договорённости о перемирии.
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