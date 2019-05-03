ЛНР: украинские войска шесть раз за сутки нарушили режим перемирия

Луганск, , 09:57 — REGNUM Шесть раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня украинские боевики. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Народной милиции Луганской Народной Республики.

Под обстрел украинских войск попали населённые пункты Калиново, Золотое-5, Фрунзе, Желобок.

При обстрелах в нарушение всех соглашений о прекращении огня войска Украины применяли миномёты калибром 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение.

Пострадавших и погибших среди гражданского населения ЛНР и военнослужащих нет. Разрушений и повреждений жилых строений и гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти нарушениях режима прекращения огня украинскими военнослужащими.

Следует отметить, что украинские войска на регулярной основе обстреливают территории ЛНР и ДНР, преступно игнорируя все договорённости о перемирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские боевики пять раз за сутки обстреляли территорию ЛНР