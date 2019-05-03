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Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Челябинской области

Происшествия

Ещё один человек госпитализирован

Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Челябинской области
Иллюстрация: 74.mchs.gov.ru
На месте пожара

Челябинск, 3 мая 2019, 09:34 — REGNUM  Женщина и ребёнок трёх лет погибли в результате пожара в деревянном доме в Челябинской области. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в региональное ведомство ночью 3 мая. Возгорание произошло в деревянном частном жилом доме в городе Вехний Уфалей.

При тушении пожара в доме были обнаружены тела женщины 1990 года рождения и ребёнка 2016 года рождения без признаков жизни. Мужчина 1989 года рождения был госпитализирован в больницу города Верхний Уфалей.

Ведётся расследование причин и обстоятельств пожара, приведшего к гибели людей. На место происшествия выехала испытательная пожарная лаборатория.

Кроме того, сообщается, что для работы с родственниками погибших на место ЧП приехал психолог.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате пожара в охотничьем доме в Якутии.

Читайте ранее в этом сюжете: При пожаре в охотничьем доме в Якутии погибли два человека

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Пожары в жилых домах
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