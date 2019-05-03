На востоке Индии закрыли аэропорты и отменили поезда из-за циклона Fani

Нью-Дели, , 09:01 — REGNUM Об отмене 220 поездов в штате Орисса на востоке Индии и закрытии аэропортов в городах Бхубанешвар и Калькутте проинформировали 3 мая министерство железных дорог Индии и Управление гражданской авиации.

Причиной отмены авиарейсов и поездов стал приближающийся к восточному побережью Индии циклон Fani. Он идёт со стороны Бенгальского залива и, по расчётам метеорологов, ударит по побережью Индии 3 мая.

По оценкам специалистов, Fani — самый мощный из циклонов, под удар которых попадало восточное побережье Индии за последние 20 лет. Он несёт с собой сильные проливные дожди и ветер, порывы которого могут достигнуть скорости 200 км/час. В районах, которые, как предполагается, попадут под удар стихии, ожидаются наводнения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации в штате Орисса более 800 тысяч человек. Эвакуация является обязательной для жителей побережья. Для размещения людей власти штата используют специальные центры для эвакуации и здания образовательных учреждений.

Предполагается также, что стихия затронет и соседние со штатом Орисса штаты Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.

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