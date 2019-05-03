Королеву красоты Уругвая нашли мёртвой в мексиканском отеле

Мехико, , 07:57 — REGNUM Фатими Давила, «Мисс Уругвай» 2006 года была найдена мёртвой в одном из отелей Мексики. Об этом 1 мая сообщила газета El Universal, ссылаясь на источник в прокуратуре Мехико.

По предварительной информации, тело 31-летней женщины без признаков жизни было обнаружено в ванной комнате отеля в городе Мехико. Причина смерти гражданки Уругвая не называется.

Давила прибыла в Мексику во второй половине апреля текущего года и была занята поисками работы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным правительства Мексики, в стране за 2018 год погибли более 33 тысяч человек. Большинство были убиты в результате усиливающегося в стране насилия, вызванного нарковойнами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике за год совершено 30 тысяч убийств