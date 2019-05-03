SpaceX подтвердила потерю капсулы Crew Dragon при испытаниях

Вашингтон, , 04:23 — REGNUM Нештатная ситуация при испытаниях двигателей SuperDraco привела к уничтожению капсулы космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX. Об этом сообщил один из вице-президентов SpaceX Ханс Кенигсман на брифинге в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида, который транслировался на сайте НАСА.

Огневые испытания двигателей, установленных на Crew Dragon, проходили 20 апреля. Пострадавших в ходе инцидента не было, так как SpaceX предприняла все необходимые меры безопасности, заявил Кенигсман.

Он добавил, что называть причину произошедшего преждевременно. По предварительным данным, сбой возник при активации двигателей. Говорить об их неисправности также пока нельзя, расследование продолжается, заключил вице-президент компании.

Как сообщало ИА REGNUM, о нештатной ситуации, которая возникла на финальной стадии огневых испытаний двигателей Crew Dragon на мысе Канаверал, стало известно 20 апреля. Очевидцы заявляли о клубах оранжевого дыма на космодромом. Позднее газета Orlando Sentinel сообщила, что во время тестов взорвалась капсула Crew Dragon, а компания пытается не допустить распространения этой информации.

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