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СКР проверяет столкновение погрузчика с самолетом в «Шереметьево»

Происшествия

Пострадал один человек

Москва, 3 мая 2019, 00:29 — REGNUM  Доследственную проверку по факту столкновения погрузчика с воздушным судном в аэропорту «Шереметьево» проводят следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 2 мая в 19:10 по московскому времени. По предварительным данным, 57-летний водитель, управлявший автомобилем технических служб, потерял сознание и въехал в находившийся на стоянке пассажирский лайнер.

Мужчина госпитализирован. На месте работают следователи, устанавливаются все подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Шереметьево» автомобиль столкнулся с пассажирским самолетом Boeing авиакомпании Nordwind Airlines. Других пострадавших, кроме водителя автомобиля, нет.

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Происшествия в аэропортах
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