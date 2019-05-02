На Украине столкнулись маршрутка и грузовик

Николаев, Украина, , 21:48 — REGNUM В Николаеве (Украина) столкнулись два транспортных средства — маршрутка и грузовик. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

ДТП произошло в четверг, 2 мая, на проспекте Богоявленском. По последним данным, в результате инцидента пострадали три человека (девушка, женщина, водитель).

Отмечается, что виновником аварии стал водитель общественного транспорта, который якобы не среагировал на припаркованный грузовик и врезался в его заднюю часть.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

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