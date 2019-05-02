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В аэропорту «Шереметьево» столкнулись грузовик и Boeing

Происшествия

ЧП произошло в четверг вечером, 2 мая, в аэропорту «Шереметьево»

Москва, 2 мая 2019, 21:28 — REGNUM  В Москве автомобиль технических служб столкнулся с припаркованным пассажирским самолетом Boeing, который принадлежит компании Nordwind Airlines. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

ЧП произошло в четверг вечером, 2 мая, в аэропорту «Шереметьево». По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек (водитель автомобиля).

«Грузовой автомобиль вспомогательных служб … въехал в припаркованный Boeing», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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Авиапроисшествия
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