В аэропорту «Шереметьево» столкнулись грузовик и Boeing

Москва, , 21:28 — REGNUM В Москве автомобиль технических служб столкнулся с припаркованным пассажирским самолетом Boeing, который принадлежит компании Nordwind Airlines. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

ЧП произошло в четверг вечером, 2 мая, в аэропорту «Шереметьево». По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек (водитель автомобиля).

«Грузовой автомобиль вспомогательных служб … въехал в припаркованный Boeing», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Читайте также: В аэропортах Москвы отменены и задержаны 15 авиарейсов