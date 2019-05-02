Оползень разрушил часть дороги, соединяющей север и юг Таджикистана

Душанбе, , 21:10 — REGNUM Часть дороги Душанбе-Ходжент-Чанак, которая соединяет север и юг Таджикистана обрушилась из-за схода оползня. Инцидент произошел утром 2 мая на 119-м км автотрассы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны.

К разрушенному участку дороги переброшена необходимая дорожная техника. На время устранения аварии движение по трассе было приостановлено.

Как отметили в компании, обслуживающей магистраль, обошлось без жертв.

После полудня движение по трассе удалось восстановить.

Напомним, что в связи с интенсивными осадками в Таджикистане участились случаи схода селей и оползней, что приводит как к человеческим жертвам, так и к разрушению домов, сельскохозяйственных угодий и инфраструктуры.

Неделей ранее местные власти приняли решение об эвакуации порядка 6 тысяч жителей восьми сел страны в связи с угрозой схода новых селей и камнепадов.