Пострадавший в ДТП под Калугой шестилетний мальчик умер

Калуга, , 19:22 — REGNUM В Калужской области от полученных травм в крупном ДТП четырёх автомобилей умер ребёнок 2013 года рождения. На месте происшествия работает следственная группа. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Ирина Зимина.

Напомним, столкновение автомобилей произошло 2 мая на 94-м км автотрассы М-3 «Украина». По предварительным данным, водитель автомашины Тoyota, пытаясь перестроиться в другой ряд, столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, который от удара столкнулся с автомашиной Chevrolet Lacetti, ехавшей в попутном направлении. Chevrolet Lacetti от удара совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, которым управляла женщина 29 лет.

Женщина-водитель и семь её пассажиров, в том числе дети возрастом от года до 12 лет получили травмы. Пострадал и водитель Chevrolet. Состояние одной из пострадавших, девочки 12-ти лет, оценивается медиками как тяжёлое.

Движение по автотрассе М3 «Украина» в районе ДТП серьёзно затруднено.

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