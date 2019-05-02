Четверг, 2 Мая 2019 года
19:29:57 МСК

Пострадавший в ДТП под Калугой шестилетний мальчик умер

Происшествия

На месте происшествия работает следственная группа

Калуга, 2 мая 2019, 19:22 — REGNUM  В Калужской области от полученных травм в крупном ДТП четырёх автомобилей умер ребёнок 2013 года рождения. На месте происшествия работает следственная группа. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Ирина Зимина.

Напомним, столкновение автомобилей произошло 2 мая на 94-м км автотрассы М-3 «Украина». По предварительным данным, водитель автомашины Тoyota, пытаясь перестроиться в другой ряд, столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia, который от удара столкнулся с автомашиной Chevrolet Lacetti, ехавшей в попутном направлении. Chevrolet Lacetti от удара совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota Corolla, которым управляла женщина 29 лет.

Женщина-водитель и семь её пассажиров, в том числе дети возрастом от года до 12 лет получили травмы. Пострадал и водитель Chevrolet. Состояние одной из пострадавших, девочки 12-ти лет, оценивается медиками как тяжёлое.

Движение по автотрассе М3 «Украина» в районе ДТП серьёзно затруднено.

Читайте также: Девять человек пострадали в результате ДТП в Калужской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить