Три человека пострадали при взрыве в метро в Мехико

Мехико, , 17:31 — REGNUM Три человека получили ожоги в результате взрыва в метро в столице Мексики городе Мехико. Об этом 2 мая сообщил портал Excelsior.

Инцидент произошёл на станции Чабакано. Металлический предмет упал на контактный рельс и вызвал короткое замыкание.

Три человека, ожидавшие в это время прибытия поезда метро на платформе, получили ожоги первой и второй степени. Очевидцы происшествия вызвали пострадавшим скорую медпомощь, которая увезла людей в больницу.

Из-за ЧП движение поездов по ветке было приостановлено для устранения последствий короткого замыкания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП в московском метрополитене. На станции «Фрунзенская» в результате падения на рельсы с платформы погибла женщина.

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