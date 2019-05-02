Полиция Финляндии задержала подозреваемого в угрозах расстрелять ТЦ в Эспоо

Хельсинки, , 17:24 — REGNUM Молодой человек, подозреваемый в угрозах в адрес посетителей торгового центра (ТЦ) Iso Omena в финском городе Эспоо, задержан полицией Финляндии. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанный подозревается в написании угроз, которые изначально были опубликованы в анонимной социальной сети Tor. В них говорилось об акции массового расстрела посетителей ТЦ, начало которой было намечено на 3 мая.

Молодой человек подозревается в незаконной угрозе. Расследование дела продолжается. Полиция намеревается по возможности делиться с общественностью результатами расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозах расстрела посетителей одного из ТЦ в Финляндии. При этом полиция уверяет, что ситуация с безопасностью в зданиях ТЦ нормальная, сотрудники полиции будут в ближайшие несколько дней патрулировать территорию около ТЦ.

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