Четверг, 2 Мая 2019 года
17:39:49 МСК

В Одессе полиция задержала девушку с советской символикой на одежде

Происшествия

К административной ответственности привлекли отца девушки

В Одессе полиция задержала девушку с советской символикой на одежде
© ИА Красная Весна
Красное знамя

Одесса, Украина, 2 мая 2019, 17:03 — REGNUM  Несовершеннолетняя девушка была задержана полицией Одессы за ношение на одежде советской символики, которая запрещена на Украине. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба полиции Одессы.

Девушка была остановлена полицейскими на Куликовом поле и сопровождена в территориальное отделение полиции. Там задержанная пояснила, что не догадывалась о том, что символы на одежде относятся к запрещённым.

Полицейские провели с девушкой разъяснительную беседу. Поскольку привлечь к ответственности задержанную из-за возраста не представлялось возможным, сотрудники полиции вызвали в отделение её отца.

Отец 15-летней девушки был привлечён к административной ответственности по статье за невыполнение обязанностей по воспитанию дочери.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании людей в киевском ночном клубе из-за пионерских галстуков, надетых ими на мероприятие «Дискотека 80-х», проводившееся в клубе.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошёл государственный переворот, в результате которого к власти в стране пришли националисты. В апреле 2015 года был принят закон о запрете советской символики, который является одной из составных частей программы так называемой «декоммунизации» на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Рады вызвал полицию на «Дискотеку 80-х» из-за пионерских галстуков

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Закон о декоммунизации на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить