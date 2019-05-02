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Неизвестные подожгли семь автомобилей в Санкт-Петербурге

Происшествия

Четыре автомобиля восстановлению не подлежат

Неизвестные подожгли семь автомобилей в Санкт-Петербурге
Mediengestalter
Сгоревший автомобиль

Санкт-Петербург, 2 мая 2019, 16:30 — REGNUM  Семь легковых автомобилей подожгли неустановленные злоумышленники минувшей ночью в Санкт-Петербурге. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Пожар произошёл на улице Коллонтай в Невском районе города. Первым загорелся Cadillac Escalade, огонь от него перекинулся на стоявшие рядом автомобили Mitsubishi, два BMW, Opel, Lexus и Volkswagen.

В результате пожара четыре автомобиля выгорели полностью, три получили повреждения. По предварительным данным, поджог автомобилей совершили два злоумышленника. Мотивация поджигателей неизвестна.

В результате ЧП пострадавших нет. Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента. Начаты мероприятия по розыску злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поджоге в Германии автомобилей с рекламой правой партии «Альтернатива для Германии». Инцидент произошёл в немецком городе Эссене.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии сожгли три машины с рекламой правой партии

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Поджоги автомобилей
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