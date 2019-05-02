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В Калужской области произошло сразу три лесных пожара

Происшествия

Первомай омрачили лесные пожары

В Калужской области произошло сразу три лесных пожара
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
Лесной пожар в окрестностях калужского города Киров.

Калуга, 2 мая 2019, 16:10 — REGNUM  1 мая в Калужской области произошло сразу три лесных пожара на общей площади более шести гектаров. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

По последним данным, два лесных пожара на площади три гектара каждый произошли в окрестностях города Кирова и в поселке Еленский Хвастовичского района. Площадь третьего пожара, в деревне Молчановские хутора Жуковского района, была все 0,4 гектара.

Между тем, на ликвидацию каждого из пожаров потребовалось несколько часов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2019 года на территории Калужской области произошло 10 природных лесных пожаров на общей площади 27,03 га. В настоящее время в лесах области наблюдается средняя пожарная опасность.

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Лесные пожары — 2019
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