В ДНР опровергли заявление генерала Наева о захвате территории в Донбассе

Донецк, , 15:15 — REGNUM Заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о взятии под контроль Киева части территории в Донбассе опровергли в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Заявление Наева названо «очередной пиар-акцией», которую он, как считают в Управлении Народной милиции ДНР, затеял с целью поднять свой имидж. В Управлении Народной милиции ДНР заверили, что подразделения Народной милиции уверенно удерживают занимаемые позиции, а сообщения украинской стороны не соответствуют действительности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил командующий операцией объединённых сил (украинские оккупационные силы в Донбассе) генерал Сергей Наев, украинским войскам за год удалось оккупировать 24 квадратных километра территории Донбасса. По словам Наева, Украина вернула под свой контроль три населённых пункта.

При этом Наев рассказал и о «изъятых в пользу государства» ценностях на оккупированных за год территориях Донбасса на сумму около 10,3 млн рублей.

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