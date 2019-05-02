В Москве задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по людям

Москва, , 14:52 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в стрельбе по людям из помпового ружья задержан в Москве сотрудниками полиции. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Информация о стрельбе поступила в отделение полиции около 01:00 мск. Инцидент произошёл в Москве на улице Солнечная. По предварительным данным, возле площадки для выгула собак произошёл конфликт между несколькими гражданами.

Один из участников конфликта принёс из дома, предположительно, помповое ружьё и сделал несколько выстрелов в своих оппонентов. В результате стрельбы были ранены четыре человека.

Пострадавшие были госпитализированы и отмечены в полиции. В больнице троим из четверых пострадавших была оказана медицинская помощь, после чего они отправились домой. Мужчину, предположительно, стрелявшего по людям, задержали и доставили в отделение полиции.

По инциденту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, которое было заведено в Дагестане отношении члена собрания депутатов сельсовета Рутульский Рутульского района республики за избиение сотрудника строительной компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Уголовное дело завели на депутата в Дагестане за избиение человека