Дожди на севере Танзании: более 1000 пассажиров застряли в пути

Аруша, Танзания, , 14:51 — REGNUM Более 1000 пассажиров, направляющихся в различные области через Моши и Арушу больше, чем на пять часов застряли в пути. Причиной стали проливные дожди, продолжавшиеся около семи часов без перерыва. Стихия вызвала серьезные разрушения на севере страны, передает газета Nipashe.

По информации издания, в среду, 1 мая, в округе Хаи затопило мост, а в городе Аруша вода заполнила улицы, дорожное движение остановилось.

Водители просят правительство вмешаться в решение проблемы и улучшить транспортную инфраструктуру на севере страны.

«Если бы власти посетили это место, они бы увидели, каким мучениям подвергаются все участники дорожного движения, некоторые туристы опоздали на рейсы, местные жители не смогли добраться до мест работы, правительству следует принять меры, ведь все это вредит экономике страны», — заявил водитель Джон Бунда.

Глава дорожного агентства Танзании по области Килиманджаро Нтидже Нколанта принес извинения за доставленные неудобства и добавил, что развитие инфраструктуры запланировано на 2019/2020 финансовый год.