В Псковской области горят леса: 10 пожаров за сутки

Псков, , 14:38 — REGNUM В Псковской области за сутки обнаружено 10 лесных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе региональной администрации со ссылкой на данные регионального управления МЧС.

В общей сложности леса горели на площади почти в 10 га — в Себежском, Порховском, Опочецком, Псковском, Гдовском, Великолукском и Новосокольническом районах. Самый крупный — в Опочецком районе, где загорелось 4 гектара леса. Причина этого пожара уже остановлена: неосторожное обращение с огнём.

Всего в течение суток в области произошли 64 пожара, 22 их которых вызваны поджогами сухой травы.

В пресс-службе администрации Псковской области напомнили о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности: для граждан — от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 1 млн рублей.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, только в двух районах области — Струго-Красненском и Плюсском — объявлен второй класс пожарной опасности, во всех остальных районах — чрезвычайная пожарная опасность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о ситуации в лесах региона шла речь на совещании, которое 27 апреля провёл в Пскове полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Полпред поставил задачу усилить контроль за пожарной обстановкой, особенно в праздничные дни.

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