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На Ямале Первомай отметили поножовщиной в торговом центре

Происшествия

Инцидент произошёл в фуд-зоне ТЦ в Новом Уренгое

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 2 мая 2019, 14:52 — REGNUM  В торговом центре Нового Уренгоя (Ямал) вечером 1 мая 2019 года произошла поножовщина. Ранены двое молодых мужчин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по ЯНАО.

Драка с применением ножа произошла в торговом центре «Солнечный» после 21:47 по местному времени. В отношении нападавшего с ножом 1998 года рождения возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Раненые 1996 и 1998 годов рождения доставлены в больницу.

По сообщению местного агентства НУР24, нападение произошло в фуд-зоне на третьем этаже ТЦ. Администрация торгового центра в официальном заявлении сообщает, что причиной драки стало оскорбление женщины в очереди в ресторан быстрого питания.

«Сотрудник ресторана заступился за женщину, зачинщик конфликта переключил внимание на него. Сотрудник общепита, сняв униформу, вышел из ресторана, и словесная перепалка переросла в драку», — заявили в администрации ТЦ.

Сегодня, 2 мая, торговый центр работает в обычном режиме.

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Происшествия в учреждениях торговли
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