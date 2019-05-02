При пожаре в общежитии в городе Нур-Султан пострадали 26 человек

Нур-Султан, , 14:21 — REGNUM 26 человек пострадали при пожаре в общежитии в городе Нур-Султан в Казахстане. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба администрации города.

Пожар произошёл в пятиэтажном общежитии по улице Досмухамедулы. Возгорание началось в квартире на втором этаже, площадь пожара составила 20 кв. метров.

Пожарные, прибыв на место происшествия, спасли с помощью автолестницы 32 человека. 350 человек смогли покинуть здание самостоятельно.

В результате пожара пострадали 26 человек, 14 пострадавших — дети. Все пострадавшие обратились за помощью к медикам. Состояние пострадавших оценивается как среднее, диагноз у всех 26 человек — «отравление угарным газом».

На место происшествия прибыл мэр города Бахыт Султанов, который переговорил с жителями общежития, дал указание соответствующим органам оказать помощь пострадавшим и создать комиссию по расследованию ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Забайкалье, в результате которого погибли три человека. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

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