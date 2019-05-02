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Суд в Петербурге арестовал водителя катера, затонувшего в Финском заливе

Происшествия

В результате крушения погибла одна женщина, ещё один человек пропал без вести

Санкт-Петербург, 2 мая 2019, 14:21 — REGNUM  Водитель катера, который потерпел крушение в Финском заливе с пассажирами на борту, арестован по решению Кировского районного суда города Санкт-Петербурга. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

Водителю катера предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта лицом, обязанным соблюдать эти правила в силу своих обязанностей, если его деяния привели к смерти по неосторожности.

Кировский районный суд города Санкт-Петербурга избрал водителю судна меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что 1 мая вечером у возвращавшегося с прогулки катера с девятью людьми на борту заглох двигатель. Катер быстро затонул. Это произошло в Финском заливе возле Канонерского озера. Восемь человек были спасены и доставлены на берег, один до сих пор числится пропавшим без вести. Одна пострадавшая скончалась в больнице.

В ходе предварительного расследования было выяснено, что спасательных жилетов на катере было восемь, на один меньше, чем потребовалось в чрезвычайной ситуации.

Читайте ранее в этом сюжете: На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

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Происшествия на воде
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