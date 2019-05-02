На Индию надвигается циклон Fani. Объявлено об эвакуации 800 тысяч человек

Нью-Дели, , 12:54 — REGNUM Эвакуацию 800 тысяч человек объявили власти штата Орисса, расположенного на востоке Индии. Причиной эвакуации стал надвигающийся на страну циклон Fani. Об этом 2 мая сообщает газета Hindustan Times.

Подчёркивается, что эвакуация обязательна для всех проживающих в прибрежных районах. Для размещения людей используются здания школ и специальные центры для эвакуации.

Как обещают метеорологи, циклон обрушится на побережье штата 3 мая. Ожидаются сильные ливни и ветер, скорость которого может достигать 50 метров в секунду. Жителей штата предупреждают об угрозе наводнений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шторме в центральной и западной Индии, жертвами которого стали не менее 47 человек.

Сильный штормовой ветер и ливни повредили линии электропередач, дома и деревья в штатах Мадхья-Прадеш, Гуджарат, Махараштра и Раджастан.

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