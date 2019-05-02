Дети из школы имени Пушкина в Сухуме продолжат учёбу в других школах

Сухум, , 12:45 — REGNUM Учащиеся пострадавшей от пожара Сухумской второй средней школы в Абхазии продолжат обучение в двух других образовательных учреждениях города. Об этом 2 мая сообщила журналистам директор школы Ирина Повирскир.

По словам Ирины Повирскир, в школе на сегодняшний день обучаются 1250 школьников, 38 из них в этом году заканчивают 11-ый класс. В результате пожара никто из учеников не пострадал. Процесс обучения дети продолжат в очно-заочной школе и частной школе «Альфа».

Пожар начался рано утром, в 06:40 мск, его заметил охранник школы и вызвал МЧС. В результате пожара сильно пострадала крыша здания: сгорело почти 80% от общей площади крыши. Кроме того, сообщается, что от жара сильно потрескались потолки.

В настоящее время пожар в школе полностью потушен. В тушении пожара, как сообщила пресс-служба МЧС Абхазии, участвовали 14 пожарных расчетов и 130 человек личного состава. На помощь прибыл и один пожарный расчет Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии.

Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния рассказал журналистам, что об общей картине повреждений в здании говорить пока сложно, требуется экспертиза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в Сухумской школе имени Пушкина в Абхазии Оценить ущерб от пожара приезжал лично президент Республики Рауль Хаджимба. Фасад школы представляет собой историческое здание. Первый и второй этаж школы были возведены в разные годы XIX и XX веков. Школа сильно пострадала во время абхазско-грузинской войны 1992−1993 годов и была восстановлена в 2008 году за счёт средств финансовой помощи России.

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