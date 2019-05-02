Пенза, Пензенская область, , 12:06 — REGNUM

Два человека погибли, трое пострадали в результате ДТП в Никольском районе Пензенской области. об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла в селе Маис Никольского района Пензенской области 2 мая около 08:00 мск. По предварительной информации водитель автомобиля ВАЗ-2110 врезался в столб, не справившись с управлением.

Сообщается, что среди погибших и пострадавших детей нет. Двоим из находившихся в салоне автомобиля было по 43 года, одному — 40 лет, ещё одному — 34 года. Личность пятого человека устанавливается.

В настоящее время по факту ДТП, приведшего к гибели людей, проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUMсообщало о ДТП в Астраханской области, в результате которого пострадали пять человек, в том числе четверо детей. Причины аварии выясняются.