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Активисты из Танзании предложили защищать пользователей сети интернет

Происшествия

По оценкам, в стране насчитывается 25 миллионов пользователей интернета

Дар-эс-Салам, Танзания, 2 мая 2019, 12:05 — REGNUM  Члены танзанийской коалиции по защите прав человека (THRDC) предложили создать закон, защищающий данные всех пользователей сети интернет, передает газета Nipashe со ссылкой на заявление координатора THRDC Онесмо Оленгурумва.

«В настоящее время наша информация уязвима, ее нигде не охраняют. Мы хотим создать закон, с помощью которого будет осуществляться охрана наших данных. В 20 странах Африки такие законы уже существуют. В Африке проживает 400 миллионов человек, более четырех миллиардов человек во всем мире являются пользователями сети интернет, в Танзании интернет используют 25 миллионов человек», — заявил Оленгурума на церемонии, посвященной шестой годовщине THRDC.

Он добавил, что важная часть жизни проходит в интернете, и поэтому необходимо создать орган, который будет рассказывать о правах и гарантировать их соблюдение.

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