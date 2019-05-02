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В Подмосковье задержали мужчину, торговавшего контрафактными медматериалами

Происшествия

В отношении злоумышленника следственные органы приняли процессуальное решение

В Подмосковье задержали мужчину, торговавшего контрафактными медматериалами
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция

Красногорск, 2 мая 2019, 12:05 — REGNUM  Мужчина, торговавший не прошедшими госрегистрацию медицинскими материалами задержан сотрудниками полиции в Подмосковье. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Мужчина был задержан Сотрудниками службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Мытищинское».

Согласно оперативным данным, задержанный является менеджером по закупкам и продажам одной из фирм. Он занимался сбытом медицинского костнозамещающего материала и нерезорбируемых мембран с титановым усилением. Медицинские изделия при этом не прошли необходимой госрегистрации.

В отношении задержанного следственными органами было принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Северной Осетии контрабандиста с партией контрафактного табака на два миллиона рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Контрабандиста с партией контрафактного табака задержали в Северной Осетии

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