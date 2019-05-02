В Подмосковье задержали мужчину, торговавшего контрафактными медматериалами

Красногорск, , 12:05 — REGNUM Мужчина, торговавший не прошедшими госрегистрацию медицинскими материалами задержан сотрудниками полиции в Подмосковье. Об этом 2 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Мужчина был задержан Сотрудниками службы экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Мытищинское».

Согласно оперативным данным, задержанный является менеджером по закупкам и продажам одной из фирм. Он занимался сбытом медицинского костнозамещающего материала и нерезорбируемых мембран с титановым усилением. Медицинские изделия при этом не прошли необходимой госрегистрации.

В отношении задержанного следственными органами было принято процессуальное решение.

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