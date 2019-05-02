Сухум, Абхазия, , 10:48 — REGNUM

В русской школе в Сухуме произошел пожар. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

Пожар в русской школе имени Пушкина в Сухуме произошел сегодня утром. В МЧС информация о пожаре поступила в 6:40 по московскому времени. Когда пожарные прибыли к зданию школы, горела его крыша.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Пожар вскоре был потушен. Оценить ущерб от пожара приезжал президент республики Рауль Хаджимба.

Дело в том, что фасад здания школы представляет собой историческое здание. Первый и второй этаж здания были построенные в разные годы XIX и начала XX века. В советское время была возведена трёхэтажная пристройка. В 2008 году школа была восстановлена за счет средств финансовой помощи России.

От огня в большей степени пострадал трёхэтажная пристройка советского периода.