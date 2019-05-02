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В Иркутске загорелся торговый центр

Происшествия

Более 2 тыс. человек были эвакуированы

В Иркутске загорелся торговый центр
Иллюстрация: 38.mchs.gov.ru
Ликвидация пожара в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл». Иркутск

Иркутск, 2 мая 2019, 09:14 — REGNUM  Крупный пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Сильвер Молл» в Иркутске. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

Информация о пожаре в торговом центре «Сильвер Молл», который расположен на улице Сергеева в Иркутске, поступила в МЧС в 12:19 по местному времени (7:19 по московскому времени). Когда пожарные прибыли к зданию, из-под его кровли шел дым.

Более 2 тыс. посетителей и сотрудников торгового центра были своевременно эвакуированы.

В результатет пожара никто не пострадал.

В 12:44 по местному времени огонь удалось ликвидировать на плозади 20 квадратных метров. Крыша здания получила повреждения.

Причины возгорания устанавливаются.

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Пожары в учреждениях торговли
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