Более 300 человек задержаны в ходе беспорядков в Париже

Париж, , 02:58 — REGNUM В Париже, где первомайская демонстрация сопровождалась беспорядками, задержаны 330 человек, передает со ссылкой на префектуру полиции телеканал BFMTV. Ранее сообщалось о более чем 200 задержанных.

Число задержанных составило 330 человек к 18 часам по местному времени (19:00 мск). Также стражи порядка провели 17,7 тыс. предварительных проверок.

Первомайские манифестации прошли и в других французских городах. В общей сложности на улицы вышли более 150 тыс. человек, из них в столице — 16 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, перед проведением первомайской демонстрации в Париже стало известно об участии в ней от 1,5 до 2 тыс. радикально настроенных хулиганов из так называемого «черного блока». Утром 1 мая состоялись профилактические проверки, были задержаны 165 человек.

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