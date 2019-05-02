В Новосибирске 8-летнюю девочку в бурю высадили из автобуса

Новосибирск, , 01:20 — REGNUM Восьмилетнюю школьницу, потерявшую транспортную карту, высадили из автобуса №95 в Новосибирске. Инцидент произошел 30 апреля, когда в городе разыгралась буря, рассказала мать девочки «НГС».

В тот день у ребенка не оказалось с собой денег. Школьница растерялась, не найдя в кармане и транспортной карты. Кондуктор же, в присутствии других пассажиров, заставила девочку выйти из автобуса.

Ребенку нужно было идти до дома пешком около 15 минут, в это время поднялся сильный ветер. Девочка позвонила матери, которая смогла её встретить. Женщину возмущает и тот факт, что никто не вступился за ребенка.

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В транспортной компании «Оста» выясняют, в каком именно автобусе произошел инцидент. По словам директора предприятия Андрея Баянова, кондукторам не велено высаживать детей под угрозой увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, подобные случаи, когда детей высаживают из транспорта в мороз или оставляют на отдаленных остановках, происходят в разных регионах. Так, в феврале в Барнауле водитель автобуса оставил девятилетнюю девочку на обочине дороги вблизи городской свалки, а в Магнитогорске школьницу выгнали из трамвая в мороз из-за надорванной купюры.

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