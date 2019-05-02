Погибший в Северной Каролине студент пытался разоружить стрелка

Шарлотт, США, , 00:59 — REGNUM Студент Университета Северной Каролины, погибший при стрельбе в американском городе Шарлотт, пытался разоружить нападавшего. Об этом заявил начальник полицейского управления округа Мекленберг Керр Путни, передает Reuters.

21-летний Райли Хауэлл, изучавший окружающую среду, был юношей спортивного телосложения и оказал сопротивление стрелку, чем, вероятно, спас жизнь некоторым своим однокурсникам. Он сбил нападавшего с ног, уточнил представитель полиции.

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При атаке на кампус университета также погибла 19-летняя студентка, а четверо учащихся в возрасте от 19 до 23 лет получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего студента Университета Северной Каролины, 22-летнего Тристана Эндрю Террелла, арестовали по подозрению в двух убийствах и покушении на убийства. По версии следствия, юноша открыл огонь по учащимся на территории студенческого города. Мотивы нападения пока неизвестны. Террелл, по данным полиции, стрелял из легально купленного пистолета и имел при себе большое количество боеприпасов.

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