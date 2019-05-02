Устроивший стрельбу в Северной Каролине купил оружие легально

Шарлотт, США, , 00:45 — REGNUM Подозреваемый в нападении на кампус Университета Северной Каролины в американском городе Шарлотт пользовался легально купленным оружием. Об этом сообщил начальник полицейского управления округа Мекленберг Керр Путни, передает Reuters.

Путни подчеркнул, что сообщников у нападавшего не было. Что послужило причиной стрельбы по людям, пока неизвестно.

«Больше всего беспокоит неожиданность произошедшего», — сказал представитель полиции.

Известно также, что ранее стрелок, 22-летний Тристан Эндрю Террелл, не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженный мужчина открыл огонь по учащимся университета штата Северная Каролина, убив двоих и ранив еще четверых человек. Позже он был задержан полицией, опознан и помещен под арест. Терреллу уже предъявлены обвинения в убийствах и покушениях на убийство. Суд назначен на 2 мая.

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